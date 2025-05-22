В Уфе с 1 июня откроются 11 официальных пляжей. Об этом 21 мая в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин.
В этом году на реке Белой будет работать 4 пляжа, на реке Уфе — три пляжа, также зоны отдыха оборудуют на озерах Красивое, Теплое и Кашкадан.
Санкционированные пляжи с подготовленной береговой зоной и чистым дном будут работать в 5 районах:
в Демском районе — пляж «Красивая поляна» на озере Красивое.
в Калининском районе — «Песчаный» на реке Уфа и «Райский берег» и «Гольфстрим» на озере Теплое.
в Кировском районе — «Солнечный» на реке Белой.
в Ленинском районе — пляжи «Водник» и «Ак Яр» в Затоне, а также «Ак Яр» в Нижегородка — все на реке Белой.
в Октябрьском районе — пляжи «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» на реке Уфа и пляж на озере Кашкадан.
«В настоящее время продолжается подготовительная работа. На 22 мая запланирован комиссионный осмотр состояния пляжей, на 27 мая — проведение заседания городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросам готовности к купальному сезону», — отметили в администрации города.