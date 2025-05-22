Выезжать по-прежнему нельзя: в Омской области продлили запрет на посещение лесов

Напомним, во время особого противопожарного режима в регионе действуют повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: 40 — 50 тысяч рублей для граждан; 60 — 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 млн рублей для юридических.