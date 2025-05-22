Выезжать по-прежнему нельзя: в Омской области продлили запрет на посещение лесов

В Омской области продлили ограничение на посещение лесов. Запрет распространяется на все лесничества в регионе. Это связано с тем, что в Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничения на посещение лесов сохранятся до середины июня.
Сейчас в регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим, введенный постановлением правительства Омской области от 3 апреля 2025 года № 190-п. Согласно закону, Главное управление лесного хозяйства продлило ограничение на посещение лесов до конца действия особого противопожарного режима.
Действовать ограничение будет на территории всех лесничеств региона до 7 июня включительно. А вот на территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств сохранится вплоть до 14 июня включительно.
Напомним, во время особого противопожарного режима в регионе действуют повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: 40 — 50 тысяч рублей для граждан; 60 — 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 млн рублей для юридических.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области также напоминают омичам о том, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно обращаться по бесплатному круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны 8−800−100−94−00.