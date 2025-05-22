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Берега Ангары в Иркутске готовят к летнему отдыху горожан

Официальный пляж в городе всего один — Якоби.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске обсудили подготовку мест для отдыха у воды. Официальный пляж в городе всего один — Якоби. Но позагорать, устроить пикник люди приходят на берег Ангары и в других местах. Поэтому важно, чтобы там было чисто и безопасно.

— Ежедневно на смену заступает восемь спасателей. В постоянной готовности находится пять единиц техники, семь плавательных средств, пять моторных лодок и гидроцикл. Имеется всё необходимое оборудование: жилеты, гидрокостюмы, а также листовки для информирования населения, — сообщил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Уже сейчас у воды установлены предупреждающие знаки «Купание опасно». А на острове Юность с марта работает пост спасателей.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, на острове Ольхон запустили колесо обозрения.