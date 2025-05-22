Новосибирские хирурги спасли женщину с самой опасной опухолью мозга

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина виртуозные нейрохирурги провели уникальную операцию для спасения женщины, столкнувшейся с одной из самых грозных опухолей головного мозга.
Судьба приготовила тяжелое испытание для гражданки России, которая на протяжении многих лет жила в Новой Зеландии. Именно там ей был поставлен диагноз, звучащий как приговор: глиобластома. Это новообразование известно своей крайней агрессивностью и считается одной из наиболее злокачественных опухолей, поражающих головной мозг. В комплексной терапии пациентов с таким диагнозом именно хирургическое вмешательство, нацеленное на иссечение опухоли, играет первостепенную и зачастую решающую роль.
Находясь в Новой Зеландии, пациентка перенесла две операции. Помимо хирургического лечения, она также прошла полный курс лучевой и химиотерапии. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, коварная болезнь не отступила: опухоль не только возобновила свой рост, но и достигла угрожающих размеров, превысив восемь сантиметров в диаметре. Разрастаясь, новообразование начало сдавливать жизненно важные мозговые центры и частично проросло в проводящие пути, которые отвечают за двигательную активность правых конечностей. Это привело к появлению у женщины серьезных неврологических нарушений: возникли проблемы с речью, временами стало путаться сознание, развилась выраженная слабость в правой руке и ноге.
На данном этапе новозеландские медицинские специалисты пришли к выводу, что проведение еще одной операции сопряжено с чрезмерно высокими рисками для жизни и здоровья пациентки и не может быть оправдано потенциальной пользой. Казалось, все возможности исчерпаны. Но женщина не сдалась. Она приняла решение направить свои медицинские снимки и документы в российский НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина. Ответ из Новосибирска подарил надежду: операция возможна.
За сложнейшую задачу по удалению опухоли в максимально возможном и при этом безопасном для пациентки объеме взялся нейрохирург Сергей Владимирович Чернов. Пациентка незамедлительно вернулась на родину. В кратчайшие сроки были оформлены все необходимые документы для госпитализации и проведения операции, получена соответствующая квота. Всего через две недели после ее первоначального обращения она была уже принята в стационар НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина.
В ходе операции хирургам удалось удалить основную массу опухоли. Однако небольшой фрагмент опухолевой ткани, удаление которого было сопряжено с неизбежным повреждением двигательных функций, было решено оставить. Для борьбы с этим остаточным очагом была разработана дальнейшая тактика: прицельное облучение в рамках курса радиотерапии, который пациентка также пройдет в стенах НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина.
Сразу после хирургического вмешательства пациентка находилась в ясном сознании. С каждым последующим днем наблюдалась положительная динамика в восстановлении движений в ранее ослабленных руке и ноге. Сейчас она самостоятельно передвигается, способна уверенно пользоваться ручкой для письма и столовыми приборами, поддерживает беседу в быстром темпе, что свидетельствует о значительном улучшении ее состояния.
Безусловно, давать прогнозы относительно отдаленных результатов комплексного лечения глиобластомы всегда крайне сложно. Однако проведенная операция, без всякого сомнения, позволила значительно продлить жизнь пациентки, вернуть ей хорошее самочувствие и, что самое главное, подарила еще один бесценный шанс в ее нелегкой борьбе с тяжелым недугом.