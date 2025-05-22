Новосибирские хирурги спасли женщину с самой опасной опухолью мозга

Находясь в Новой Зеландии, пациентка перенесла две операции. Помимо хирургического лечения, она также прошла полный курс лучевой и химиотерапии. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, коварная болезнь не отступила: опухоль не только возобновила свой рост, но и достигла угрожающих размеров, превысив восемь сантиметров в диаметре. Разрастаясь, новообразование начало сдавливать жизненно важные мозговые центры и частично проросло в проводящие пути, которые отвечают за двигательную активность правых конечностей. Это привело к появлению у женщины серьезных неврологических нарушений: возникли проблемы с речью, временами стало путаться сознание, развилась выраженная слабость в правой руке и ноге.