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Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями

Роспотребнадзор увеличил перерыв между уроками и допзанятиями до 30 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

«Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь — не менее 30», — рассказали в ведомстве.