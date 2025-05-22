Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
«Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь — не менее 30», — рассказали в ведомстве.