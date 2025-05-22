Большинство хабаровчан выступило против налога для неработающих

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированные платежи (НДФЛ и взносы в ОМС) для рантье, детей обеспеченных родителей и домохозяек, отметив, что эти группы пользуются социальными благами, но не участвуют в их финансировании.

Против выступили 66%, задавшись вопросом: «С каких средств неработающий ребенок или домохозяйка будут платить? С денег мужа/отца? Но его доходы уже облагаются налогами». Поддержали идею 18%.