Большинство хабаровчан выступило против налога для неработающих

Согласно исследованию сервиса SuperJob, только 18% жителей Хабаровска поддерживают инициативу о введении налога для неработающих граждан. Против выступили 66% респондентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированные платежи (НДФЛ и взносы в ОМС) для рантье, детей обеспеченных родителей и домохозяек, отметив, что эти группы пользуются социальными благами, но не участвуют в их финансировании.
Против выступили 66%, задавшись вопросом: «С каких средств неработающий ребенок или домохозяйка будут платить? С денег мужа/отца? Но его доходы уже облагаются налогами». Поддержали идею 18%.
Особенно возмутил хабаровчан статус «бездельников» для домохозяек: мол, они работают бесплатно, поддерживая институт семьи, а у многодетных мам и так хватает забот.
Среди молодежи до 35 лет противников запрета больше — 70%. Среди старшего поколения их 62%.
SuperJob проводил опрос среди экономически активного населения Хабаровска.