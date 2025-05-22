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Москва, Иваново, Санкт-Петербург, Минск: в Храброво растёт количество задержанных рейсов

Отменено три полёта в столицу и два в обратном направлении.

Источник: Аргументы и факты

В Храброво растёт количество задержанных рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло.

На вылет задерживаются семь рейсов

  1. U6 168 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 21:15 (по расписанию 19:35);
  2. U6 628 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 19:45 (по расписанию 14:05);
  3. DP 6832 в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 15:05 (по расписанию 14:00);
  4. S7 1214 в Москву (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines. Расчётное время — 14:30 (по расписанию 13:25);
  5. EO 984 в Иваново авиакомпании «Икар». Расчётное время — 13:25 (по расписанию 13:05);
  6. N4 984 в Иваново авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время — 13:25 (по расписанию 13:05);
  7. U6 372 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 14:10 (по расписанию 11:40).

Отменены три рейса в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот» в 19:25, 9:10 и 11:35.

На прилёт задерживаются 11 рейсов

  1. U6 167 из Москвы (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 20:30 (по расписанию 18:45);
  2. DP 6835 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 15:55 (по расписанию 15:30);
  3. DP 6831 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 14:55 (по расписанию 13:35);
  4. U6 627 из Москвы (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 19:10 (по расписанию 13:00);
  5. S7 1213 из Москвы (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines. Расчётное время — 13:50 (по расписанию 12:40);
  6. N4 983 из Иваново авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время — 12:45 (по расписанию 12:05);
  7. EO 983 из Иваново авиакомпании «Икар». Расчётное время — 12:45 (по расписанию 12:05);
  8. SU 1002 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот». Расчётное время — 12:05 (по расписанию 11:55);
  9. B2 949 из Минска авиакомпании «Белавиа». Расчётное время — 11:20 (по расписанию 11:50);
  10. DP 589 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа». Расчётное время — 11:30 (по расписанию 11:10);
  11. LQ 9628 из Кравцовского месторождения авиакомпании «Лукойл-авиа». Расчётное время — 11:05 (по расписанию 10:35).

Отменены два рейса из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот». на 8:10 и 10:35.