Москва, Иваново, Санкт-Петербург, Минск: в Храброво растёт количество задержанных рейсов

В Храброво растёт количество задержанных рейсов. Об этом говорят данные онлайн-табло.
На вылет задерживаются семь рейсов
- U6 168 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 21:15 (по расписанию 19:35);
- U6 628 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 19:45 (по расписанию 14:05);
- DP 6832 в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 15:05 (по расписанию 14:00);
- S7 1214 в Москву (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines. Расчётное время — 14:30 (по расписанию 13:25);
- EO 984 в Иваново авиакомпании «Икар». Расчётное время — 13:25 (по расписанию 13:05);
- N4 984 в Иваново авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время — 13:25 (по расписанию 13:05);
- U6 372 в Москву (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 14:10 (по расписанию 11:40).
Отменены три рейса в Москву (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот» в 19:25, 9:10 и 11:35.
На прилёт задерживаются 11 рейсов
- U6 167 из Москвы (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 20:30 (по расписанию 18:45);
- DP 6835 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 15:55 (по расписанию 15:30);
- DP 6831 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время — 14:55 (по расписанию 13:35);
- U6 627 из Москвы (Домодедово) авиакомпании Ural Airlines. Расчётное время — 19:10 (по расписанию 13:00);
- S7 1213 из Москвы (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines. Расчётное время — 13:50 (по расписанию 12:40);
- N4 983 из Иваново авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время — 12:45 (по расписанию 12:05);
- EO 983 из Иваново авиакомпании «Икар». Расчётное время — 12:45 (по расписанию 12:05);
- SU 1002 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот». Расчётное время — 12:05 (по расписанию 11:55);
- B2 949 из Минска авиакомпании «Белавиа». Расчётное время — 11:20 (по расписанию 11:50);
- DP 589 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа». Расчётное время — 11:30 (по расписанию 11:10);
- LQ 9628 из Кравцовского месторождения авиакомпании «Лукойл-авиа». Расчётное время — 11:05 (по расписанию 10:35).
Отменены два рейса из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот». на 8:10 и 10:35.