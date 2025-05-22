«Смерти не желал, убивать не собирался»: убийце из Красноярска вынесен приговор

12 лет колонии получил житель Дзержинского района, который год назад во время пьяной ссоры сжег сожительницу заживо, облив ее бензином.
Женщина получила множественные ожоги, но ей на помощь пришла соседка, которая потушила пламя и вызвала скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. Однако будучи в реанимации, она успела рассказать, как все было.
Подсудимый версию обвинения категорически отрицает — с ее слов женщина сама облилась горючей жидкостью, толкнув его в тот момент, когда он держал в руке бутылку. А огонь вспыхнул после того, как он закурил рядом с ней.
По словам дочери убитой, родители часто выпивали и дрались, но полицию никогда не вызывали. Также они привлекались к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении друг друга.
Суд признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Государственное обвинение поддержал заместитель прокурора края Дмитрий Седых.