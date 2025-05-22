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Лётчики группы высшего пилотажа «Стрижи» показали Братскую ГЭС с высоты

Они запечатлели её по пути в Монголию.

Источник: Аргументы и факты

Лётчики авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» запечатлели Братскую ГЭС с высоты. Видео, на котором видно, как пилотажная группа пролетает над Братским водохранилищем и плотиной гидроэлектростанции, опубликовано в официальном Телеграм-канале «Стрижей».

«Это величественное Братское водохранилище, раскинувшееся у подножия гиганта советской инженерной мысли — Братской гидроэлектростанции», — написали «Стрижи».

Далее группа высшего пилотажа проследовала в Монголию, чтобы принять участие в празднование 100-летия местных Военно-воздушных сил.