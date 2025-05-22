Лётчики группы высшего пилотажа «Стрижи» показали Братскую ГЭС с высоты

Лётчики авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи» запечатлели Братскую ГЭС с высоты. Видео, на котором видно, как пилотажная группа пролетает над Братским водохранилищем и плотиной гидроэлектростанции, опубликовано в официальном Телеграм-канале «Стрижей».