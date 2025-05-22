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В Омской области стартовала проверка готовности детских лагерей к работе

Перед летними каникулами инспектируют сотни объектов.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии теплого сезона сотрудники МЧС России по Омской области отправились по детским лагерям. Спасатели проверяют, насколько готовы к приему отдыхающих 580 учреждений региона. Об этом сообщили в ведомстве 22 мая.

Фото: МЧС России по Омской области.

«Весь месяц МЧС проверяет обеспечение пожарной безопасности на территориях самих лагерей, в том числе, в оздоровительных корпусах. Особое внимание уделено учреждением детского отдыха, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Их в регионе 22», — сказано в сообщении.

Фото: МЧС России по Омской области.

Сотрудники министерства совместно с администрацией уже отработали в загородном лагере «Березки». Они проверили:

— состояние противопожарного водоснабжения и инвентаря,

— исправность систем оповещения,

— готовность путей эвакуации,

— наличие защитной минерализованной полосы,

— график уборки сухой растительности.

Как идет инспектирование рекреационных объектов — спасатели показали в фотоподборке.

Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области.

После заезда детей проведут дополнительные мероприятия по профилактике ЧП. Это инструктажи, учебные эвакуации и тематические конкурсы.

Ранее «КП Омск» сообщила о бушующем огне на 300 квадратных метрах склада.