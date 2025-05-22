В Омской области стартовала проверка готовности детских лагерей к работе

В преддверии теплого сезона сотрудники МЧС России по Омской области отправились по детским лагерям. Спасатели проверяют, насколько готовы к приему отдыхающих 580 учреждений региона. Об этом сообщили в ведомстве 22 мая.
Фото: МЧС России по Омской области.
«Весь месяц МЧС проверяет обеспечение пожарной безопасности на территориях самих лагерей, в том числе, в оздоровительных корпусах. Особое внимание уделено учреждением детского отдыха, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Их в регионе 22», — сказано в сообщении.
Фото: МЧС России по Омской области.
Сотрудники министерства совместно с администрацией уже отработали в загородном лагере «Березки». Они проверили:
— состояние противопожарного водоснабжения и инвентаря,
— исправность систем оповещения,
— готовность путей эвакуации,
— наличие защитной минерализованной полосы,
— график уборки сухой растительности.
Как идет инспектирование рекреационных объектов — спасатели показали в фотоподборке.
Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области.
После заезда детей проведут дополнительные мероприятия по профилактике ЧП. Это инструктажи, учебные эвакуации и тематические конкурсы.
Ранее «КП Омск» сообщила о бушующем огне на 300 квадратных метрах склада.