В Омской области стартовала проверка готовности детских лагерей к работе

«Весь месяц МЧС проверяет обеспечение пожарной безопасности на территориях самих лагерей, в том числе, в оздоровительных корпусах. Особое внимание уделено учреждением детского отдыха, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. Их в регионе 22», — сказано в сообщении.