Выявлены сразу три «антивируса», которые защищают холеру от атак бактериофагов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Молекулярные биологи из Швейцарии обнаружили, что патогенные штаммы холеры вызвали несколько вспышек этой болезни в Латинской Америке на рубеже веков благодаря наличию у них сразу трех высокоэффективных защитных систем, мешающих вирусам-бактериофагам уничтожать этих микробов. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
«В начале 1990 годов один из штаммов холеры из Западной Африки вызвал одну из крупнейших вспышек холеры в Перу и других странах Латинской Америки, причины чего не были ясны. Специалистам из EPFL удалось обнаружить, что быстрое распространение этой вариации микроба было связано с тем, что холерный вибрион позаимствовал у других бактерий сразу несколько “противовирусных” систем», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой швейцарских молекулярных биологов под руководством профессора EPFL Мелании Блокеш при изучении взаимодействий между несколькими штаммами холерного вибриона (Vibrio cholerae) и различными вирусами-бактериофагами, которые наиболее часто атакуют бактерии в природе. Ученых интересовало то, различается ли способность разных вариаций холеры противостоять подобным атакам.
Особенный интерес в этом отношении представляют вирусы из семейства ICP, чьи представители помогают медикам сдерживать распространение холеры в Бангладеш и некоторых других регионах мира, где часто происходят вспышки этой болезни. Проведенные учеными опыты неожиданно показали, что самая распространенная форма этих бактериофагов, ICP1, не действовала на те штаммы холеры, которые вызвали эпидемию в Латинской Америке.
Открытие заставило ученых изучить структуру ДНК этих вариации холеры и проанализировать устройство генов, отвечающих за борьбу с вирусами-бактериофагами. В ходе этого анализа ученые обнаружили, что в геноме вариации Vibrio cholerae присутствует сразу три защитных системы, позаимствованных у других микробов, которые мешают ICP1 и похожим на него вирусам распространяться по популяциям вибриона.
Первая из этих систем, WonAB, заставляет зараженные клетки самоуничтожиться еще до того, как вирус ICP1 завершит цикл размножения, что защищает их соседей от инфекции, а две других отвечают за распознавание вирусной ДНК и борьбу с широким перечнем других патогенов. Все это помогает представителям данных штаммов холеры выживать в разных природных и антропогенных средах, что, как считают ученые, и обусловило их быстрое распространение по Латинской Америке в конце прошлого века.
О холере.
По данным ВОЗ, каждый год холерой заражается около 1,3−4 млн. человек, а еще примерно 20−140 тыс. погибает от инфекции, источником которой обычно выступает зараженная пища или вода. Как правило, большинство случаев заражения холерой происходят в развивающихся странах Азии и Африки. Помимо недавней эпидемии холеры в Йемене, одна из самых крупных вспышек этой болезни произошла в Латинской Америке, где холерой заразилось более миллиона человек в промежутке между 1991 и 2001 годами.