Выявлены сразу три «антивируса», которые защищают холеру от атак бактериофагов

Первая из этих систем, WonAB, заставляет зараженные клетки самоуничтожиться еще до того, как вирус ICP1 завершит цикл размножения, что защищает их соседей от инфекции, а две других отвечают за распознавание вирусной ДНК и борьбу с широким перечнем других патогенов. Все это помогает представителям данных штаммов холеры выживать в разных природных и антропогенных средах, что, как считают ученые, и обусловило их быстрое распространение по Латинской Америке в конце прошлого века.