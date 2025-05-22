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На Дону обсуждают меры поддержки семей на 2026−2028 годы

Ростовская область, 22 мая 2025. DON24.RU. На площадке ЮФУ прошло заседание рабочей группы по подготовке трехстороннего соглашения между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Дона.

Источник: Freepik

Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В обсуждении участвовали 45 экспертов, включая представителей ЮФУ и Ростовстата.

«Современные вузы — это студенческие города, где молодежь живет, учится и отдыхает. Поэтому создание комфортных условий для молодых студенческих семей — это эффективный инструмент для решения демографических вызовов в нашем регионе. В фокусе нашего внимания студенты в возрасте 18−25 лет, многие из которых начинают создавать семьи», — отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.

Ключевые приоритеты взаимодействия на 2026−2028 годы:

  • укрепление института семьи;
  • поддержка семей с детьми и меры по стимулированию рождаемости;
  • помощь в совмещении карьеры и семейной жизни;
  • развитие семейно-ориентированной инфраструктуры.

Реализация этих задач будет осуществляться в рамках нацпроекта «Семья».