На Дону обсуждают меры поддержки семей на 2026−2028 годы

«Современные вузы — это студенческие города, где молодежь живет, учится и отдыхает. Поэтому создание комфортных условий для молодых студенческих семей — это эффективный инструмент для решения демографических вызовов в нашем регионе. В фокусе нашего внимания студенты в возрасте 18−25 лет, многие из которых начинают создавать семьи», — отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.