На Дону обсуждают меры поддержки семей на 2026−2028 годы

Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В обсуждении участвовали 45 экспертов, включая представителей ЮФУ и Ростовстата.
«Современные вузы — это студенческие города, где молодежь живет, учится и отдыхает. Поэтому создание комфортных условий для молодых студенческих семей — это эффективный инструмент для решения демографических вызовов в нашем регионе. В фокусе нашего внимания студенты в возрасте 18−25 лет, многие из которых начинают создавать семьи», — отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.
Ключевые приоритеты взаимодействия на 2026−2028 годы:
- укрепление института семьи;
- поддержка семей с детьми и меры по стимулированию рождаемости;
- помощь в совмещении карьеры и семейной жизни;
- развитие семейно-ориентированной инфраструктуры.
Реализация этих задач будет осуществляться в рамках нацпроекта «Семья».