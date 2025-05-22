Минские эпидемиологи сказали, когда клеща после укуса исследуют бесплатно

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, как проводится исследование, если пациент обратился к медикам по поводу укуса клеща.
Май месяц как раз то время, когда клещи активны и нужно быть настороже, отправляясь на природу, особенно в лес.
Эксперты напоминают, что через укус клеща человеку могут передаваться возбудители девяти инфекций. Каждый год в Минске регистрируется болезнь Лайма и единичные случаи клещевого энцефалита.
Если вас укусил клещ, то эпидемиологи рекомендуют для его удаления обратиться к специалистам учреждения здравоохранения. Если такой возможности нет, то действовать надо самостоятельно и обработать рану.
При обращении пациента к медикам в первые 72 часа после укуса пациенту, не имеющему медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств, назначают экстренную химиопрофилактику.
При этом следует учесть, что максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если эта профилактика начата в первые 72 часа.
А вот тем пациентам, которые имеют медицинские противопоказания к приему лекарственных средств, медик выдает направление на лабораторное исследование клеща.
Тем же, кому назначена экстренная химиопрофилактика клещевых инфекций, направление на лабораторное исследование клеща не выдается.
«В этом случае пациенту разъясняется, что он имеет право самостоятельно обратиться в микробиологическую лабораторию, проводящую исследование переносчиков, для проведения исследования клеща на платной основе», — уточнили эпидемиологи.
Стоимость тестирования на 1 мая 2025 года составляет для граждан Беларуси — 52,62 рубля, а для иностранцев — 74,93 рублей.
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