Дикая орхидея зацвела в заповеднике Башкирии

По словам работников заповедника, в этом году цветение началось раньше обычного, уже в первых числах мая. Но не только ранним цветением радовала орхидея, но и рекордной популяцией. После зимы произросли около 400 экземпляров, из которых 150 сейчас находятся в фазе цветения.