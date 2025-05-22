Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дикая орхидея зацвела в заповеднике Башкирии

В этом году сотрудники заповедника зафиксировали самое раннее цветение.

Источник: заповедник «Шульган-Таш»

На протяжении десяти лет в заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии специалисты изучают редкие виды орхидей. Первым среди них распускается ятрышник, занесенный в Красную книгу. Его единственное место произрастания в этой зоне — разнотравный луг.

По словам работников заповедника, в этом году цветение началось раньше обычного, уже в первых числах мая. Но не только ранним цветением радовала орхидея, но и рекордной популяцией. После зимы произросли около 400 экземпляров, из которых 150 сейчас находятся в фазе цветения.

Как пояснили в «Шульган-Таше», такое явление связано с теплыми весной и зимой.