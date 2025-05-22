Дикая орхидея зацвела в заповеднике Башкирии

На протяжении десяти лет в заповеднике «Шульган-Таш» в Башкирии специалисты изучают редкие виды орхидей. Первым среди них распускается ятрышник, занесенный в Красную книгу. Его единственное место произрастания в этой зоне — разнотравный луг.
По словам работников заповедника, в этом году цветение началось раньше обычного, уже в первых числах мая. Но не только ранним цветением радовала орхидея, но и рекордной популяцией. После зимы произросли около 400 экземпляров, из которых 150 сейчас находятся в фазе цветения.
Как пояснили в «Шульган-Таше», такое явление связано с теплыми весной и зимой.