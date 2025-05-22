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Технологический сбой оставил ростовчан без света

Свет пропал: несколько районов Ростова остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Крупное отключение электроэнергии произошло сегодня утром в Ростове-на-Дону. По данным «Донэнерго», авария на электросетях случилась в 9:43, оставив без света несколько дачных товариществ и хуторов.

В зоне отключения оказались: улица Совхозная, дачные товарищества: «Стимул», «Нива», «Путеец», «Образцовый», «Волна». Также света нет в хуторах Хапры, Калинин и поселке Каратаев.

— Аварийные бригады уже работают на месте, — сообщили в энергокомпании. — Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — в течение трех часов.

Специалисты пока не называют точную причину технологического сбоя, но заверяют, что делают все возможное для скорейшего устранения неполадок.

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