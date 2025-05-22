Книжный салон открыли на Дворцовой площади 22 мая

Сегодня, 22 мая, на Дворцовой площади открылся Книжный салон, посвященный сразу двум темам — Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент «КП-Петербург».
— Здесь собрались самые стойкие читатели. Приветствую всех, в том числе гостей, приехавших к нам из других стран. Сегодня Дворцовая — это книжная Россия. Здесь представлены книги разных тематик и издательств.
Собравшихся в центре Петербурга также поприветствовал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он напомнил, что идея возрождения ежегодного фестиваля принадлежит нашему земляку — Даниилу Гранину. К слову в этом году объединение впервые вручит премию имени писателя.
— Поздравляю с открытием очередного Книжного салона. Он закономерно посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, что важно и справедливо. С праздником книги! — отметил Степашин.
Отметим, Книжный салон буде проходить с 22 по 25 мая. Традиционно «Комсомолка» принимает в нем участие, представляя книги своего издательства, среди которых сборники секретных материалов Великой Отечественной войны, красочные книги рецептов, детские, биографические и автобиографические книги. В 2025 году праздник отмечает юбилей, который совпал со 100-летием «Комсомолки», поэтому в честь большой даты на главной сцене проведут гашение специальной почтовой марки.