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Книжный салон открыли на Дворцовой площади 22 мая

Праздник в центре Северной столицы будет проходить до 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 мая, на Дворцовой площади открылся Книжный салон, посвященный сразу двум темам — Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии. Об этом сообщает корреспондент «КП-Петербург».

— Здесь собрались самые стойкие читатели. Приветствую всех, в том числе гостей, приехавших к нам из других стран. Сегодня Дворцовая — это книжная Россия. Здесь представлены книги разных тематик и издательств.

отметил Беглов

Собравшихся в центре Петербурга также поприветствовал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он напомнил, что идея возрождения ежегодного фестиваля принадлежит нашему земляку — Даниилу Гранину. К слову в этом году объединение впервые вручит премию имени писателя.

— Поздравляю с открытием очередного Книжного салона. Он закономерно посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, что важно и справедливо. С праздником книги! — отметил Степашин.

Отметим, Книжный салон буде проходить с 22 по 25 мая. Традиционно «Комсомолка» принимает в нем участие, представляя книги своего издательства, среди которых сборники секретных материалов Великой Отечественной войны, красочные книги рецептов, детские, биографические и автобиографические книги. В 2025 году праздник отмечает юбилей, который совпал со 100-летием «Комсомолки», поэтому в честь большой даты на главной сцене проведут гашение специальной почтовой марки.