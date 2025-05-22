Книжный салон открыли на Дворцовой площади 22 мая

Отметим, Книжный салон буде проходить с 22 по 25 мая. Традиционно «Комсомолка» принимает в нем участие, представляя книги своего издательства, среди которых сборники секретных материалов Великой Отечественной войны, красочные книги рецептов, детские, биографические и автобиографические книги. В 2025 году праздник отмечает юбилей, который совпал со 100-летием «Комсомолки», поэтому в честь большой даты на главной сцене проведут гашение специальной почтовой марки.