Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кишиневцы — люди с огромным сердцем: Поздней ночью пожарные приехали, чтобы поднять до квартиры женщину в инвалидной коляске

Елена Янова рассказала историю, в которой все оказались героями — скорая помощь, врачи в больнице, оператор Службы 112 и, конечно, пожарные [видео]

Источник: Комсомольская правда

"Сегодня хочу поделиться с вами историей, которая тронула меня до глубины души, — пишет пользователь соцсетей Елена Янова.

Стало плохо близкому мне человеку — женщине 73 лет, инвалиду I группы, прикованной к постели после инсульта. Мы вызвали скорую. Приехала опытная мужская бригада, осмотрели больную и настояли на госпитализации в неврологическое отделение, чтобы исключить повторный инсульт.

Инсульт, к счастью, не подтвердился. Нас направили в Первую городскую больницу к терапевту. Честно скажу — всегда была настроена к этой больнице с недоверием (были причины). Но выбора не было…

И вот тут случилось неожиданное: нас приняла очень внимательная, доброжелательная женщина-врач. Имени, к сожалению, не узнала — но её отношение заслуживает низкого поклона. Пока не убедилась, что состояние стабильное и анализы в порядке — не отпустила. А ведь таких пациентов обычно стараются «побыстрее»…

В больнице мы были до трех часов ночи. В команде были одни женщины, но мы справились: аккуратно пересадили больную в коляску, потом в машину, доехали до дома.

И тут — второй квест:

У подъезда нет пандуса. Лифт не работает до нужного этажа. На часах 3:30 утра. Попросить помощи просто не у кого…

Решились позвонить на 112. Оператор сначала сказала, что «не оказывают такие услуги», но вдруг пообещала постараться что-то придумать. Если честно — надежды почти не было…

Но чудо случилось!

Через короткое время приехали наши пожарные — как в кино: в форме, с касками. За минуту (!) подняли больную женщину домой — спокойно, уверенно, профессионально.

Вы — настоящие герои. Спасатели. Просто люди с огромным сердцем. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был с нами в эту трудную ночь:

— бригаде скорой помощи.

— женщине-терапевту в больнице.

— оператору 112.

— и, конечно же, пожарным.

Пусть таких людей будет больше. И пусть добро возвращается к ним сторицей".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Арест Евгении Гуцул — это не просто месть женщине, которую любит народ Гагаузии, это желание уничтожить автономию и подчинить регион: Что на самом деле стоит за политическим делом против башкана.

Гагаузов лишили возможности мирно жить и развивать автономию с законно избранным башканом (далее…).

Нынешние власти Молдовы успешно нашли внутреннего врага — наше славное прошлое: Зачем минобраз упорно отстаивает принудительный показ скандального фильма «Сибирь на костях».

Глава министерства образования Дан Перчун приводит нелепые объяснения (далее…).

Четыре автомобиля, из них две «теслы», 4 компании, шикарная недвижимость: Чем прославился задержанный в Молдове за коррупцию глава Центрального таможенного бюро, кум Спыну Юрий Горе.

Правоохранительные органы обнародовали причины задержания (далее…).