Кишиневцы — люди с огромным сердцем: Поздней ночью пожарные приехали, чтобы поднять до квартиры женщину в инвалидной коляске

"Сегодня хочу поделиться с вами историей, которая тронула меня до глубины души, — пишет пользователь соцсетей Елена Янова.
Стало плохо близкому мне человеку — женщине 73 лет, инвалиду I группы, прикованной к постели после инсульта. Мы вызвали скорую. Приехала опытная мужская бригада, осмотрели больную и настояли на госпитализации в неврологическое отделение, чтобы исключить повторный инсульт.
Инсульт, к счастью, не подтвердился. Нас направили в Первую городскую больницу к терапевту. Честно скажу — всегда была настроена к этой больнице с недоверием (были причины). Но выбора не было…
И вот тут случилось неожиданное: нас приняла очень внимательная, доброжелательная женщина-врач. Имени, к сожалению, не узнала — но её отношение заслуживает низкого поклона. Пока не убедилась, что состояние стабильное и анализы в порядке — не отпустила. А ведь таких пациентов обычно стараются «побыстрее»…
В больнице мы были до трех часов ночи. В команде были одни женщины, но мы справились: аккуратно пересадили больную в коляску, потом в машину, доехали до дома.
И тут — второй квест:
У подъезда нет пандуса. Лифт не работает до нужного этажа. На часах 3:30 утра. Попросить помощи просто не у кого…
Решились позвонить на 112. Оператор сначала сказала, что «не оказывают такие услуги», но вдруг пообещала постараться что-то придумать. Если честно — надежды почти не было…
Но чудо случилось!
Через короткое время приехали наши пожарные — как в кино: в форме, с касками. За минуту (!) подняли больную женщину домой — спокойно, уверенно, профессионально.
Вы — настоящие герои. Спасатели. Просто люди с огромным сердцем. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был с нами в эту трудную ночь:
— бригаде скорой помощи.
— женщине-терапевту в больнице.
— оператору 112.
— и, конечно же, пожарным.
Пусть таких людей будет больше. И пусть добро возвращается к ним сторицей".
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