Кишиневцы — люди с огромным сердцем: Поздней ночью пожарные приехали, чтобы поднять до квартиры женщину в инвалидной коляске

И вот тут случилось неожиданное: нас приняла очень внимательная, доброжелательная женщина-врач. Имени, к сожалению, не узнала — но её отношение заслуживает низкого поклона. Пока не убедилась, что состояние стабильное и анализы в порядке — не отпустила. А ведь таких пациентов обычно стараются «побыстрее»…