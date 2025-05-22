В Иркутской области десять культурных проектов получат гранты ПФКИ

В Приангарье десять организаций победили в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Лауреатам выделят 8,24 миллиона рублей, а всего, с учетом софинансирования, на проекты направят 17,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, конкурс состоялся в 14-й раз, на него было подано 182 заявки.
Жители Иркутской области являются авторами идей множества мероприятий. Президентский фонд культурных инициатив им оказывает поддержку. Это хорошо и для авторов, и для жителей, которые станут участниками или зрителями культурных проектов, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Одним из обладателей гранта стал проект «Тополиная аллея. Возвращение памяти». Его авторы проведут в Иркутске просветительскую акцию с целью напомнить об аллее, которую весной 1941 года высадили выпускники школы перед отправкой на фронт. Практически все они погибли во время Великой Отечественной войны.
Самую большую сумму выиграла организация из Качугского района. Деньги направят, в частности, на создание творческих сообществ, где местных школьников будут учить народным ремеслам, рассказывать им про традиции и культуру территории.
Также свои проекты реализуют жители Нукутского, Шелеховского районов, Усть-Кута, Ангарска, Черемхова, Нижнеудинска, Свирска и Заларей.
Следующий сезон конкурса уже стартовал. Идеи должны соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям. Заявки принимают до 10 июля.