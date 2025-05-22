В Иркутской области десять культурных проектов получат гранты ПФКИ

В Приангарье десять организаций победили в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Лауреатам выделят 8,24 миллиона рублей, а всего, с учетом софинансирования, на проекты направят 17,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, конкурс состоялся в 14-й раз, на него было подано 182 заявки.