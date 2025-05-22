«Парящая и современная». Набережную на северном намыве могут оставить пешеходной

«Набережная будет порхать над водой. Там будет променад, прогулочная зона. Набережная будет переходить в наш мост и идти мимо “Газпром Арены”, все это соединится красивой подсветкой. Получится красивый морской фасад города. Это будет современный Петербург. Место притяжения для всех горожан, а не только тех, кто там живет», — рассказал Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» 22 мая.
Он добавил, что сейчас власти рассматривают вариант, согласно которому набережная станет пешеходной, доехать до неё можно будет на общественном транспорте.
Набережную строит компания ЛСР. Подготовку начали ещё в 2023 году, когда опубликовали проекты планировки территорий. «Фонтанка» рассказывала, что некоторые жители выступали против создания намыва, однако градсовет в итоге одобрил строительство большого жилого квартала.