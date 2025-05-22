«Парящая и современная». Набережную на северном намыве могут оставить пешеходной

«Набережная будет порхать над водой. Там будет променад, прогулочная зона. Набережная будет переходить в наш мост и идти мимо “Газпром Арены”, все это соединится красивой подсветкой. Получится красивый морской фасад города. Это будет современный Петербург. Место притяжения для всех горожан, а не только тех, кто там живет», — рассказал Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» 22 мая.