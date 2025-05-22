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Кузнецова высказалась о многодетных семьях

Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала сохранять ценности многодетности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе семьи «7Яфест», которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«У нас сейчас каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетный семье. Каждый четвертый ребенок России, если бы благодаря работе, усилиям общества, общественных организаций, государства прежде всего, мы могли хотя бы сохранять для них ценности многодетности, у нас бы каждая четвертая семья была бы многодетной, 25%, а не 9% как сейчас, поэтому все усилия должны быть направлены на это», — сказала она.

По словам парламентария, вопросы защиты семьи — это вопрос безопасности России.

До 2021 года Кузнецова была уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. На посту детского омбудсмена выступала в защиту традиционных семейных ценностей. Она воспитывает семерых детей.