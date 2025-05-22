В Иркутской области аспирант удостоен президентской стипендии

Выпускник Иркутского национального исследовательского технического университета Владислав Баденко специализируется на математическом моделировании в энергетике. Его научная работа посвящена разработке ресурсосберегающих технологий использования углеродных материалов. За последние годы молодой исследователь опубликовал 15 научных работ, часть — в соавторстве с кандидатом технических наук Александром Козловым. В 2024 году его достижения были отмечены губернаторской стипендией Иркутской области.