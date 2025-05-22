В Иркутской области аспирант удостоен президентской стипендии

Владислав Баденко, аспирант Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН, вошел в число 500 победителей всероссийского конкурса на получение стипендии президента РФ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, он получит выплату в размере 75 тысяч рублей.
Конкурс, организованный Министерством науки и высшего образования, собрал огромное количество участников — более 4,6 тысячи заявок из 73 регионов страны. Особенно высоким оказался интерес к техническим наукам, что подтверждает востребованность прикладных исследований.
Выпускник Иркутского национального исследовательского технического университета Владислав Баденко специализируется на математическом моделировании в энергетике. Его научная работа посвящена разработке ресурсосберегающих технологий использования углеродных материалов. За последние годы молодой исследователь опубликовал 15 научных работ, часть — в соавторстве с кандидатом технических наук Александром Козловым. В 2024 году его достижения были отмечены губернаторской стипендией Иркутской области.
— Владислав Баденко помогает развивать очень актуальное для нашего региона направление — энергетику, от нее зависит и развитие промышленности, и экология, что, конечно, напрямую влияет на качество жизни населения, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Среди других лауреатов — Даная Гончарова из Байкальского института природопользования. Молодой ученый исследует лекарственные растения Байкальского региона, изучая их потенциал для создания новых медицинских препаратов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске летний фестиваль ГТО среди школьников пройдет 2 июня.