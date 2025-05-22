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Мэр Воронежа Сергей Петрин проконтролировал ремонт коллектора на Московском проспекте

Мэр Воронежа Сергей Петрин сегодня, 22 мая, лично выехал на место, где ведутся работы по восстановлению поврежденного коллектора в Коминтерновском районе города. Видео с места проведения работ было опубликовано в официальном телеграм-канале главы города.

Сергей Петрин подчеркнул, что держит ход работ на постоянном контроле, однако на данный момент сроки пришлось сдвинуть из-за непредвиденной ситуации, которая произошла сегодня ночью: в котловане обрушились стенки, что создало дополнительные сложности и вынудило скорректировать сроки, в том числе и перекрытия Московского проспекта. «Посмотрели ход выполнения работ, обсудили с РВК-Воронеж. Ситуация, к сожалению, более сложная чем планировалось, поэтому восстановительные работы по времени удлиняются», — пояснил глава города.

Сергей Петрин рассказал, что основные сложности связаны с большой глубиной залегания коллектора. Напомним, речь идет о коллекторе диаметром 1000 мм, 1974 года постройки. На данный момент, по уточненным данным, разрушено порядка 10−12 метров коллектора. По состоянию на 12 часов дня четверга подготовительные работы завершены, канализационные насосные станции работают в штатном режиме, благодаря чему жители города могут пользоваться водоснабжением и водоотведением в полном объеме. Однако сейчас требуется устройство подпорных стен, которое необходимо для того, чтобы избежать повторения ночной ситуации — обрушения стенок котлована — и обезопасить персонал, который будет опускать вниз для проведения работ.

«Порядка суток уйдет на работы по укреплению стенок котлована, далее, в ночь с пятница на субботу, РВК приступит к замене поврежденного участка коллектора. В субботу днем планируется заделка стыков и обратная засыпка, и в воскресенье восстановление асфальтобетонного покрытия, для того чтобы открыть движение по Московскому проспекту в понедельник утром», — рассказал Сергей Петрин. Глава города продолжит держать сроки и ход выполнения работ на личном контроле.