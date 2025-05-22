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В Ростове на Халтуринском вводят запрет на остановку

С 7 июня начнут действовать новые ограничения для водителей в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

С 7 июня в Ростове-на-Дону вводится полный запрет на остановку и стоянку транспорта на участке переулка Халтуринский. Об этом сообщили в городской администрации.

Как сообщает департамент автомобильных дорог, новые ограничения связаны с изменением схемы движения в этом районе. Особое внимание стоит обратить на участок вдоль дома № 47 — здесь парковка будет полностью запрещена.

Решение принято в целях оптимизации транспортного потока. Просим водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать новые правила.

Нарушителей, которые проигнорируют запрет, ждут штрафные санкции. Водителям рекомендуется искать альтернативные места для парковки в соседних переулках.