Как приготовить ромашковый чай: от чего он помогает и когда может навредить

«Различие между аптечной и декоративной ромашкой — не только в ботанике, но и в химическом составе, а значит, и в области применения. Лекарственная ромашка (Matricaria chamomilla) обладает выраженным травянистым, слегка сладковатым ароматом — это один из главных признаков, по которым ее можно отличить. В декоративных сортах практически нет эфирных масел и активных веществ, поэтому они не несут пользы для здоровья и могут даже вызвать побочные реакции при приеме внутрь. Использовать в лечебных целях можно только аптечную ромашку — декоративная годится лишь для украшения клумб», — отметила Анастасия Романова.