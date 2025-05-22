Володин высказался о памятниках Ленину

«Что касается советского периода, посмотрите, во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину. Почему? Потому что их отнесли к памятникам федерального значения, и снос таких памятников недопустим… Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата оно, в отличие от тех, кто работал во главе государства Советского союза, к своим же коллегам, иное. Где памятники Сталину, кто их снес?».