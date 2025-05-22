Володин высказался о памятниках Ленину

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину отнесены к памятникам федерального значения, их снос недопустим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Что касается советского периода, посмотрите, во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину. Почему? Потому что их отнесли к памятникам федерального значения, и снос таких памятников недопустим… Такое бережное отношение именно к советскому периоду, к вождям страны пролетариата оно, в отличие от тех, кто работал во главе государства Советского союза, к своим же коллегам, иное. Где памятники Сталину, кто их снес?».
Володин добавил, что больше всего внимание в сохранении памятников уделено именно советскому периоду.
«А вот сохранность храмов, учитывая, что их после революции приспособили под хранилище удобрений и разные марш-дворы, конечно, требуют поддержки, но там сложно что-то сохранить, потому что разрушили все до основания», — добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что депутаты в своих округах восстанавливаем памятники Ленину, если они «претерпевают сложности исходя из времени».
«Есть чем заниматься в плане сохранение историко-культурного наследия», — заключил Володин.