В Самаре организуют активности для пенсионеров в парке Победы летом 2025 года

В Самаре планируют провести ряд мероприятий для пенсионеров. Площадки — Дворец ветеранов и парк Победы.
С 1 июня начнет свою работу проект «Лето ДВ». В его рамках будут организованы разные активные мероприятия для пожилых и детей.
Также, в парке Победы каждый понедельник и четверг в 08:30 будут проводиться зарядки для поддержания тонуса.
В парке, помимо всего прочего, будет площадка «Ретро». Там каждую среду с 15:00 пенсионеры смогут пуститься в пляс под джаз и народную музыку.
А по четвергам с 15:00 пенсионеры смогут дружно спеть любимые песни в «Караоке хором».
Ожидаются и другие активности для жителей разных возрастов.
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