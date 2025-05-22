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В Самаре организуют активности для пенсионеров в парке Победы летом 2025 года

В Самаре планируют провести ряд мероприятий для пенсионеров.

В Самаре планируют провести ряд мероприятий для пенсионеров. Площадки — Дворец ветеранов и парк Победы.

С 1 июня начнет свою работу проект «Лето ДВ». В его рамках будут организованы разные активные мероприятия для пожилых и детей.

Также, в парке Победы каждый понедельник и четверг в 08:30 будут проводиться зарядки для поддержания тонуса.

В парке, помимо всего прочего, будет площадка «Ретро». Там каждую среду с 15:00 пенсионеры смогут пуститься в пляс под джаз и народную музыку.

А по четвергам с 15:00 пенсионеры смогут дружно спеть любимые песни в «Караоке хором».

Ожидаются и другие активности для жителей разных возрастов.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».