Глава Калининграда рассказал о жалобах жителей на питьевую воду

На горсовете рассказали о проблемах с горячей водой в Московском районе. Выяснилось, что при нагревании в трубах образуется большое количество осадка. Из-за этого чистить коммуникации приходится чуть ли не каждый день, хотя по нормативам такие работы требуются раз в год. П.