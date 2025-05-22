Глава Калининграда рассказал о жалобах жителей на питьевую воду

Глава Калининграда Олег Аминов рассказал о жалобах жителей на качество питьевой воды. Обсуждение вопроса состоялось на профильной комиссии в четверг, 22 мая.
«В трёх микрорайонах города жители жалуются на ухудшение качества питьевой воды. Например, в микрорайоне Совхозный жаловались, туда приезжали разбираться», — пояснил Аминов.
Руководитель поинтересовался у главы комитета по городскому хозяйству Максима Федосеева об анализах. Тот признал со ссылкой на региональный «Водоканал», что качество стало чуть хуже, но добавил, что все показатели остаются в пределах нормы.
На горсовете рассказали о проблемах с горячей водой в Московском районе. Выяснилось, что при нагревании в трубах образуется большое количество осадка. Из-за этого чистить коммуникации приходится чуть ли не каждый день, хотя по нормативам такие работы требуются раз в год. П.