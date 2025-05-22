В Пулково отменили часть рейсов по решению перевозчика

Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме, однако пассажирам нескольких рейсов, запланированных на 22 мая, пришлось изменить планы — их вылеты были отменены. По данным аэропорта, решение об отмене заранее приняли авиаперевозчики.
Причины отмены не уточняются, однако в Пулково подчеркивают, что все регулярные рейсы выполняются по расписанию. Кроме того, за последние сутки аэропорт принял 8 рейсов, которые не смогли приземлиться в московском авиаузле из-за временных ограничений.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура передает, что в связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла были организованы надзорные мероприятия. По данным на 11:00 утра 22 мая, в аэропорту Домодедово задержан 71 рейс, в Шереметьево — 72 рейса, а во Внуково — 19 рейсов.
Представитель Росавиации также рассказал о работе авиасообщения в Москве и Подмосковье. Согласно заявлению, несмотря на периодические ограничения на взлёты и посадки в аэропортах столичного авиаузла и Жуковского, ситуация остаётся под контролем. По данным на 7 утра, за
Утром онлайн-табло Пулково показывало несколько отменных московских рейсов.
Ограничения в московских аэропортах вводили 21 мая несколько раз в течение дня. Рано утром 22 мая их сняли сначала в Шереметьево, а затем во Внуково, Домодедово и Жуковском. Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 20:00 до 23:50 там сбили девять БПЛА, а с 00:00 до 05:30 — еще 35. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
За минувшую ночь в 10 российских регионах было сбито 105 БПЛА, 35 из них — над Московским регионом. Беспилотники также сбивали над Орловской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской и другими областями.