В Пулково отменили часть рейсов по решению перевозчика

Ограничения в московских аэропортах вводили 21 мая несколько раз в течение дня. Рано утром 22 мая их сняли сначала в Шереметьево, а затем во Внуково, Домодедово и Жуковском. Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 20:00 до 23:50 там сбили девять БПЛА, а с 00:00 до 05:30 — еще 35. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.