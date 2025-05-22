В Самаре у стадиона «Буревестник» выявили признаки объекта культурного наследия

Речь идет об одном из самых старых спортивных объектов в Ленинском районе города. Документы разместили на сайте профильной областной Госинспекции (ГИООКН).
Стадион «Буревестник» находится на улице Буянова, недалеко от Губернского рынка. По данным из открытых источников, его возвели в 1930 году. Стал вторым после «Локомотива». Закрылся ближе к 2010 году.
22 мая вышел приказ ГИООКН о включении спортивной постройки в список зданий с признаками объекта культурного наследия. В течение 90 дней должны организовать работы по установке историко-культурной ценности территории.
А на днях мэр Самары Иван Носков заявил, что в Красноглинском районе обновят стадион «Чайка».
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