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До 8 в неделю: Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Санкт-Петербург

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания республики, с 15 июня увеличит число рейсов Ташкент — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.uz

Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент. С 15 июня добавляется еще один рейс по воскресеньям.

говорится в сообщении

В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу РФ. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.

Как отмечается, вылет из Ташкента будет совершаться в 18.40 по местному времени, прилет в Санкт-Петербург — в 21.50. В 23.20 самолет вылетит назад в Ташкент, где приземлится в 06.10 следующего дня.