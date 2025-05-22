До 8 в неделю: Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Санкт-Петербург

Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов по маршруту Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент. С 15 июня добавляется еще один рейс по воскресеньям.
В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу РФ. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.
Как отмечается, вылет из Ташкента будет совершаться в 18.40 по местному времени, прилет в Санкт-Петербург — в 21.50. В 23.20 самолет вылетит назад в Ташкент, где приземлится в 06.10 следующего дня.