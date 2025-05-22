Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии

Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947—1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем — балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.