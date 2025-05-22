Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии

В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Его кремируют, а затем в пятницу похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой, отметил во вторник источник агентства.
«(Григорович — ред.) скончался от осложнений после двусторонней пневмонии», — сказал собеседник агентства.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947—1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем — балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович — автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил «Щелкунчика» Петра Чайковского, «Спартака» Арама Хачатуряна, «Ивана Грозного» на музыку Сергея Прокофьева, «Ромео и Джульетту» Прокофьева, «Золотой век» Дмитрия Шостаковича.