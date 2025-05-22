«Сильный солнечный прогрев»: какой будет погода в Москве и области на выходных

Начиная с пятницы, 23 мая, столбики термометров в столичном регионе приблизятся к отметке в плюс 30 градусов. При этом будет преобладать солнечная погода без намека на дождь. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В ближайшие дни — с пятницы по воскресенье, 23−25 мая — в Москве и Подмосковье установится летняя погода с преобладанием солнца и теплого ветра.
— Воздух прогреется до 23−28 градусов, превысив климатическую норму на 3−5 градусов. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, с отдельными порывами до 7−12 метров в секунду, которые будут связаны с сильным солнечным прогревом. В ночные часы также сохранится теплая погода: от плюс 9 до плюс 14 градусов, — сообщил метеоролог.
При этом атмосферное давление в течение трех дней будет медленно расти и к воскресенью составит 753−754 миллиметров ртутного столба, предупредил синоптик.
Но уже в начале следующей недели москвичей вновь ожидает похолодание. Однако оно продлится недолго и будет незначительным, заверил специалист.
— Предположительно, во вторник, 27 мая, из-за высокой вероятности дождя температура воздуха может слегка понизиться до плюс 20−25 градусов. Но со среды, 28 мая, столбики термометров вновь поползут вверх и достигнут плюс 24−29 градусов, — уточнил Ильин.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что уже в эту пятницу в Москве начнется метеорологическое лето, которое в этом году обещает быть особенно теплым.