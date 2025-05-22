«Сильный солнечный прогрев»: какой будет погода в Москве и области на выходных

— Воздух прогреется до 23−28 градусов, превысив климатическую норму на 3−5 градусов. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, с отдельными порывами до 7−12 метров в секунду, которые будут связаны с сильным солнечным прогревом. В ночные часы также сохранится теплая погода: от плюс 9 до плюс 14 градусов, — сообщил метеоролог.