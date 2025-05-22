Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде

АО «Нижегородпассажиравтотранс» подало заявку на приобретение 73 автобусов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области 22 мая. По данным чиновника, в заявке 44 единицы большого класса и 29 автобусов среднего класса.

«Мы ожидаем, что в начале июня заявка Нижегородской области будет одобрена, и начнется заключение лизингового контракта. Предполагаю, что в конце третьего квартала — начале четвертого автобусы будут поступать в Нижний Новгород», — добавил Рябинин.

В конце прошлого года по льготному лизингу пришло 110 новых.

Ранее сообщалось, что новый троллейбус на автономном ходу «Синара» начал обкатку с пассажирами по улицам города.