73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде

Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области 22 мая. По данным чиновника, в заявке 44 единицы большого класса и 29 автобусов среднего класса.
«Мы ожидаем, что в начале июня заявка Нижегородской области будет одобрена, и начнется заключение лизингового контракта. Предполагаю, что в конце третьего квартала — начале четвертого автобусы будут поступать в Нижний Новгород», — добавил Рябинин.
В конце прошлого года по льготному лизингу пришло 110 новых.
Ранее сообщалось, что новый троллейбус на автономном ходу «Синара» начал обкатку с пассажирами по улицам города.