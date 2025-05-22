73 новых автобуса появятся в Нижнем Новгороде

Об этом рассказал замминистра транспорта региона Денис Рябинин на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области 22 мая. По данным чиновника, в заявке 44 единицы большого класса и 29 автобусов среднего класса.