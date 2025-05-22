В Нукутском районе спасли корову, которая отелилась в карстовой воронке

В Нукутском районе произошла необычная история. Беременная корова провалилась в карстовую воронку, но не только выжила, но и благополучно отелилась прямо на дне ямы! Об этом КП-Иркутск сообщили в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.
— Хозяин искал пропавшую корову целую неделю. Каково же было его удивление, когда он обнаружил животное живым и невредимым — да еще с новорожденным теленком! Ветеринары, обследовавшие корову 22 мая 2025 года, подтвердили: и мама, и малыш здоровы, — сообщил Макар Платохонов, руководитель местной ветслужбы.
Спасательная операция оказалась непростой — чтобы поднять животных, пришлось вызывать автокран.
Напомним, не все подобные случаи в этом районе имеют счастливый конец. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в сентябре в аналогичную 10-метровую воронку провалился комбайн. 39-летний водитель погиб, у него осталась жена и трое детей. Карстовые воронки — особенность местного ландшафта. Жители неоднократно замечали огромные ямы, но до недавнего времени они не приводили к трагедиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Куйтунском районе нашли нарушения в использовании опасных химикатов.