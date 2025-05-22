В Нукутском районе спасли корову, которая отелилась в карстовой воронке

Напомним, не все подобные случаи в этом районе имеют счастливый конец. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в сентябре в аналогичную 10-метровую воронку провалился комбайн. 39-летний водитель погиб, у него осталась жена и трое детей. Карстовые воронки — особенность местного ландшафта. Жители неоднократно замечали огромные ямы, но до недавнего времени они не приводили к трагедиям.