Выпущено первое международное руководство по методам транскриптомного анализа

Транскриптомика — это область молекулярной биологии, изучающая совокупность всех молекул РНК (транскриптом) в клетке, ткани или организме на конкретном этапе их развития или под воздействием определенных условий. Транскриптомный анализ применяется, например, для диагностики и классификации рака, изучения механизмов вирусной инфекции, оценки влияния лекарств, токсинов или других внешних факторов на клетки.