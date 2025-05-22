В Прикамье продавца-кассира подозревают в присвоении денежных средств

В Березниках возбуждено уголовное дело по признакам присвоения или растраты, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В полицию обратился представитель магазина с заявлением на продавца. Заявитель сообщил, что покупатель хотел вернуть товар, но выяснилось, что при покупке ему не выдали чек. Записи с видеокамеры в помещении магазина помогли установить, что продавщица отдавала покупателям товар, не пробивая чек по кассе, а наличные забирала себе.
Как выяснилось, таким путем с сентября по октябрь прошлого года 27-летняя сотрудница магазина присвоила более 15 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.