В Прикамье продавца-кассира подозревают в присвоении денежных средств

В полицию обратился представитель магазина с заявлением на продавца. Заявитель сообщил, что покупатель хотел вернуть товар, но выяснилось, что при покупке ему не выдали чек. Записи с видеокамеры в помещении магазина помогли установить, что продавщица отдавала покупателям товар, не пробивая чек по кассе, а наличные забирала себе.