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Что происходит на Троицком мосту за 20 дней до открытия движения

Ремонт на Троицком мосту в центре Петербурга завершат меньше чем через месяц. Остаются последние деформационные швы, новый асфальт и разметка. В СПб ГБУ «Мостотрест» 22 мая рассказали о ходе работ.

Источник: СПб ГБУ «Мостотрест»

На сегодняшний день на Троицком мосту обновили 5 тысяч квадратных метров дорожного полотна из отфрезерованных 8 тысяч. Специалисты демонтировали старые трамвайные рельсы и уложили 2147,2 погонных метра новых — это четыре длины самого моста.

Сейчас ведутся работы на проезжей части в направлении Петроградской стороны. Предстоит закончить монтаж оставшихся деформационных швов, уложить новое дорожное покрытие в направлении Каменноостровского проспекта и нанести разметку.

Открыть движение по мосту должны через 20 дней.

Напомним, ремонт Троицкого моста стартовал в феврале. Сначала движение по переправе только ограничили, но затем ее было решено полностью перекрыть, чтобы ускорить работы. С 1 апреля Троицкий мост закрыт для транспорта, кроме общественного. Это позволило сократить сроки ремонта на 4 месяца. Завершить его должны 10 июня.