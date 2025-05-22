Что происходит на Троицком мосту за 20 дней до открытия движения

Напомним, ремонт Троицкого моста стартовал в феврале. Сначала движение по переправе только ограничили, но затем ее было решено полностью перекрыть, чтобы ускорить работы. С 1 апреля Троицкий мост закрыт для транспорта, кроме общественного. Это позволило сократить сроки ремонта на 4 месяца. Завершить его должны 10 июня.