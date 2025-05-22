Что происходит на Троицком мосту за 20 дней до открытия движения

На сегодняшний день на Троицком мосту обновили 5 тысяч квадратных метров дорожного полотна из отфрезерованных 8 тысяч. Специалисты демонтировали старые трамвайные рельсы и уложили 2147,2 погонных метра новых — это четыре длины самого моста.
Сейчас ведутся работы на проезжей части в направлении Петроградской стороны. Предстоит закончить монтаж оставшихся деформационных швов, уложить новое дорожное покрытие в направлении Каменноостровского проспекта и нанести разметку.
Открыть движение по мосту должны через 20 дней.
Напомним, ремонт Троицкого моста стартовал в феврале. Сначала движение по переправе только ограничили, но затем ее было решено полностью перекрыть, чтобы ускорить работы. С 1 апреля Троицкий мост закрыт для транспорта, кроме общественного. Это позволило сократить сроки ремонта на 4 месяца. Завершить его должны 10 июня.