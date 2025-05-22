Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска отправили новую партию гуманитарного груза в Стаханов и Курск

Для бойцов передают необходимые грузы, в том числе медикаменты и оборудование.

Источник: Комсомольская правда

Отделение партии «Единая Россия» в Омске отправила очередную партию гумпомощи в зону СВО. Груз отправился в Курск и подшефный Стаханов, где помощь особенно необходима. Сбор и погрузку гуманитарных товаров осуществляют активисты «Русской Общины» совместно с региональным отделением партии.

Для бойцов подготовлены инструменты, бензопилы, запчасти для КамАЗов, колеса, генераторы и маскировочные сети. В составе груза также направляются 2 автомобиля, 2 мотоцикла и кабина-донор для УАЗа.

«С первого дня проведения специальной военной операции региональное отделение партии “Единая Россия” активно участвует в формировании и отправке гуманитарных грузов. Губернатор Виталий Хоценко лично курирует этот процесс, понимая, насколько важно оказать поддержку нашим защитникам и мирным жителям. Сегодняшний груз доставят в Стаханов и Курск, где помощь крайне необходима», — отметила заместитель секретаря регионального отделения партии, директор омского Дома Дружбы Наталья Степанова.

Значительная часть отправляемых товаров предназначена для госпиталей. Жители Омской области собрали медикаменты, одежду для раненых и комплекты постельного белья, включающие матрасы, подушки и простыни. Также в груз входят продукты питания, приборы ночного видения, прицелы, дроны и запасы воды — важнейший ресурс весной и летом.

Все собранные материалы будут доставлены в кратчайшие сроки на склады в Курске и Стаханове, обычное такая доставка не превышает 5 дней.