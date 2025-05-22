Из Омска отправили новую партию гуманитарного груза в Стаханов и Курск

Отделение партии «Единая Россия» в Омске отправила очередную партию гумпомощи в зону СВО. Груз отправился в Курск и подшефный Стаханов, где помощь особенно необходима. Сбор и погрузку гуманитарных товаров осуществляют активисты «Русской Общины» совместно с региональным отделением партии.