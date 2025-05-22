Редкий кадр: в Омской области запечатлели семейство болотной совы

Специалисты Управления по охране животного мира Омской области напоминают омичам о том, что не стоит приближаться к гнездам болотной совы, а тем более шуметь или трогать птенчиков. Это может быть опасно как для человека, родительница может агрессивно отреагировать, так и для самого семейства: своими действиями человек может привлечь к совиному гнезду ворон, которые его могут разорить.