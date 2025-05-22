Редкий кадр: в Омской области запечатлели семейство болотной совы

В Омской области инспектор Управления по охране животного мира запечатлел на камеру семейство болотной совы. Хищницу он увидел во время инспектирования охотничьих угодий в Одесском районе. Сова сидела в гнезде со своими совятами.
Гнездо птица оборудовала прямо на земле посреди луга. Появлению гостей, судя по фото, оказалась не особо рада. Что и объяснимо: болотные совы, по словам специалистов, являются очень заботливыми родителями, самка бдительно охраняет своих птенцов. А самец в это время, как правило, добывает пищу для семейства.
Специалисты Управления по охране животного мира Омской области напоминают омичам о том, что не стоит приближаться к гнездам болотной совы, а тем более шуметь или трогать птенчиков. Это может быть опасно как для человека, родительница может агрессивно отреагировать, так и для самого семейства: своими действиями человек может привлечь к совиному гнезду ворон, которые его могут разорить.