Не только овощи: какие продукты дорожают в Казахстане

В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, подорожали на 0,3%.
Особенно сильно подорожали некоторые овощи:
- лук — на 4,2%, до 199 тенге в среднем за килограмм;
- морковь — на 3,5%, до 210 тенге;
- картофель — на 3,4%, до 269 тенге.
Важно понимать, что это указанные цены являются средними для всего Казахстана — ценник может сильно отличаться в зависимости от региона. При этом овощи дорожают уже не первую неделю.
Между тем, дорожают не только овощи, но некоторые другие продукты питания. Однако здесь наблюдается «умеренный» рост цен — в пределах 1%. Молоко и кефир подорожали на 0,8% за неделю, сахар и соль — на 0,7% и 0,4% соответственно, гречневая крупа подорожала на 0,3%, а сливочное масло и лопаточно-грудная часть говядины — по 0,2%.
При этом куриные окорочка, подсолнечное масло, «социальный» хлеб и мука первого сорта в среднем за неделю не подорожали, а часть социально значимых продуктов, наоборот, за неделю немного подешевели:
- рожки — на 0,1%, до 313 тенге за килограмм;
- рис — на 0,3%, до 414 тенге;
- творог — на 0,1%, до 2 227 тенге за килограмм;
- белокочанная капуста — на 2,8%, до 219 тенге;
- яйца — 0,3%, до 521 тенге за десяток.
Как изменились средние цены за год
Если говорить о годовом росте цен, то СЗПТ в среднем подорожали на 7,8%. Это немного ниже общей продовольственной инфляции в стране, которая по итогам апреля составила 8,5%.
Сильнее всего за год выросли цены на лук (на 86%), картофель (на 72,3%), капусту (на 43,1%) и подсолнечное масло (на 23%). При этом в цене почти не изменились яйца (плюс 1,1%) и сахар (плюс 1,3%), но заметно подорожала соль (плюс 19%).
За год стали дешевле: мука первого сорта (на 7,4%), рожки (на 2,7%), рис (на 15,8%) и гречневая крупа (на 17,3%).
Отметим, в Казахстане дорожают не только социально значимые продукты питания, но также другие товары и услуги. О том, что сильнее всего выросло в цене по итогам апреля, мы рассказывали здесь.
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