Не только овощи: какие продукты дорожают в Казахстане

Между тем, дорожают не только овощи, но некоторые другие продукты питания. Однако здесь наблюдается «умеренный» рост цен — в пределах 1%. Молоко и кефир подорожали на 0,8% за неделю, сахар и соль — на 0,7% и 0,4% соответственно, гречневая крупа подорожала на 0,3%, а сливочное масло и лопаточно-грудная часть говядины — по 0,2%.