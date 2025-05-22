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Глава бюро по транспортному страхованию уволен за создание условий для коррупции

Гендиректор Белорусского бюро по транспортному страхованию освобожден от должности.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию Антон Авсейко освобожден от должности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 278 от 20 мая, которое размещено на Национальном правовом интернет-портале.

В тексте документа говорится, что он освобожден от должности «в связи с совершением правонарушения, создающего условия для коррупции или коррупционного правонарушения».

СМИ сообщают, что Антон Авсейко занимал должность гендиректора бюро с февраля 2009 года.

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