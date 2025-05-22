Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации

В ответе на вопрос «вы знаете о деятельности платформы “Россия — страна возможностей” свыше половины респондентов (53%) либо слышали название, но ничего не знают о деятельности организации, либо впервые услышали о платформе. При этом 66% опрошенных уверены, что организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации.