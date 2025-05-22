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Опрос: более 80% россиян удовлетворены возможностями для самореализации

ВЦИОМ: 82% россиян уверены, что у молодежи есть возможность реализовать себя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (82%) уверены, что у российской молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Кроме того, большая часть граждан РФ (70%) считают, что в регионах у молодых людей тоже есть перспективы для самореализации.

В ответе на вопрос «вы знаете о деятельности платформы “Россия — страна возможностей” свыше половины респондентов (53%) либо слышали название, но ничего не знают о деятельности организации, либо впервые услышали о платформе. При этом 66% опрошенных уверены, что организация скорее дает возможности для развития и успешной самореализации.

На вопрос «вы бы хотели, чтобы ваши дети и внуки приняли участие в одном из проектов платформы “Россия — страна возможностей” более половины россиян (68%) ответили, что хотели бы.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.