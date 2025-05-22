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В Самаре завершено на 58% строительство детской поликлиники на 500 посещений

В Самаре идет возведение новой поликлиники для детей.

В Самаре идет возведение новой поликлиники для детей. Планируется, что она сможет принять 500 посещений в одну смену.

Объект расположен в границах Панова, Часовой и Ерошевского. Заключительная часть работ запланирована на декабрь 2025 года.

На данный момент учреждение построено на 58%. Всего на этот проект выделили 1,1 млрд рублей.

Об этом сообщает ГТРК Самара.

Ранее мы писали о том, что в поликлинику № 4 поставили новое оборудование. На этот раз учреждение обзавелось 10-ю новыми электрокардиографами.

Больше полезного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».