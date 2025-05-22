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Мэр Воронежа: коллектор на Московском проспекте восстановят к понедельнику

Ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже может завершиться к понедельнику, 26 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.

Источник: мэрия Воронежа

Глава города пояснил, что около суток уйдет на восстановление обрушившегося сегодня ночью крепления котлована в месте работ. В ночь с пятницы на субботу специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») должны приступить к замене поврежденного участка трубопровода длиной порядка 10−12 м, в субботу — заделать стыки и засыпать коллектор, в воскресенье — восстановить дорожное покрытие. В понедельник власти рассчитывают снять ограничения на движение по Московскому проспекту.

«Ситуация, к сожалению, более сложная, чем изначально планировалось, поэтому восстановительные работы по времени удлиняются. Сложность с большой глубиной залегания коллектора. Коллектор железобетонный, тысячного диаметра, 1974-го года постройки», — пояснил господин Петрин.

Изначально планировалось, что на устранение аварии уйдет порядка двух дней. О повреждении коллектора стало известно утром 20 мая. Ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось.