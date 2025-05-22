Мэр Воронежа: коллектор на Московском проспекте восстановят к понедельнику

Глава города пояснил, что около суток уйдет на восстановление обрушившегося сегодня ночью крепления котлована в месте работ. В ночь с пятницы на субботу специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») должны приступить к замене поврежденного участка трубопровода длиной порядка 10−12 м, в субботу — заделать стыки и засыпать коллектор, в воскресенье — восстановить дорожное покрытие. В понедельник власти рассчитывают снять ограничения на движение по Московскому проспекту.