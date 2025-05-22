В Уфе оставили без изменений постановление суда Рауфе Рахимовой

Кировский районный суд Уфы отклонил жалобу Рауфы Рахимовой, издателя портала «Пруфы» и племянницы бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова, оспаривавшую решение мирового судьи. Ранее ее признали виновной в нанесении побоев блогеру Арслану Нигаматьянову и назначили 80 часов обязательных работ.
Рахимова не согласилась с вердиктом, утверждая, что не имела умысла причинять телесные повреждения. По ее словам, инцидент, произошедший в феврале, был спровоцирован самим потерпевшим, а ее действия являлись самообороной в ответ на его агрессивное поведение.
Ранее Рауфа Рахимова уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и распространение информации, выражающей неуважение к власти. Суммарный размер штрафов по этим делам составил 60 тысяч рублей. Обвиняемая отрицала свою вину, связывая преследование с критикой, которую ее издание допускало в адрес региональных властей.
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