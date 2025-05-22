В Уфе оставили без изменений постановление суда Рауфе Рахимовой

Рахимова не согласилась с вердиктом, утверждая, что не имела умысла причинять телесные повреждения. По ее словам, инцидент, произошедший в феврале, был спровоцирован самим потерпевшим, а ее действия являлись самообороной в ответ на его агрессивное поведение.