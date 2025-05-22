Ремонт Канавинского моста ведется с опережением графика

По данным ГУММиДа, за две ночные смены с 18 по 20 мая рабочие полностью фрезеровали старый слой асфальта. С 20 по 23 мая подрядчик перешел к укладке нового покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. В ночь на 24 мая начнутся работы на второй половине моста — по той же технологии и в аналогичном режиме. В управлении подчеркнули, что проведение ремонта ночью позволяет утром открывать все полосы движения для транспорта, снижая нагрузку в часы пик. «Мы стремимся не только выполнить работы качественно, но и завершить их раньше срока. Если нынешний темп сохранится, покрытие удастся заменить не к осени, как указано в контракте, а уже в начале лета», — отметили в ГУММиДе.