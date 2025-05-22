Казахстан потерял 11 млрд из-за незаконных авто

Основные факты:
- 88 уголовных дел возбуждено за последние три года;
- 70 подозреваемых, в том числе сотрудники полиции, ЦОН и нотариусы;
- В бюджет возвращено 900 млн тенге, арестовано 1,5 тыс авто на сумму 31 млрд тенге;
- Конфисковано имущество подозреваемых почти на 1 млрд тенге.
Так, в Акмолинской области группа лиц, включая полицейского, незаконно зарегистрировала 55 грузовиков, причинив ущерб в 401 млн тенге.
Им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, конфискованы квартиры, дом и 21 млн тенге наличными.
Агентство призывает граждан сообщать о подобных фактах через телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.