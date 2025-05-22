Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан потерял 11 млрд из-за незаконных авто

Государству нанесён ущерб свыше 11,8 млрд тенге в результате незаконной регистрации более 1,8 тыс автомобилей. Расследования вели территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BAQ.KZ.

Источник: АФМ

Основные факты:

  • 88 уголовных дел возбуждено за последние три года;
  • 70 подозреваемых, в том числе сотрудники полиции, ЦОН и нотариусы;
  • В бюджет возвращено 900 млн тенге, арестовано 1,5 тыс авто на сумму 31 млрд тенге;
  • Конфисковано имущество подозреваемых почти на 1 млрд тенге.

Так, в Акмолинской области группа лиц, включая полицейского, незаконно зарегистрировала 55 грузовиков, причинив ущерб в 401 млн тенге.

Им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, конфискованы квартиры, дом и 21 млн тенге наличными.

Агентство призывает граждан сообщать о подобных фактах через телеграм-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.