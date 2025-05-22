Юг Омской области накрыл мощный град (фото)

Интересно, что по-настоящему летней погоды омичам ждать в ближайшее время не приходится. 23 мая в Омске и по области вновь ожидаются осадки, с порывами ветра до 15 м/с, а 24 мая возможно небольшое похолодание. Совсем не летняя погода продержится в Омской области все выходные. А первые жаркие деньги для омичей наступят не ранее середины следующей недели.