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Юг Омской области накрыл мощный град (фото)

Омичи активно делятся фото в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Внезапный мощный ураган накануне накрыл Черлакский район. Градины, размером с перепелиное яйцо обрушились на дома и посевы жителей райцентра. Интересно, что град прошел по северной части поселка, по южной стороне прошли лишь ливни.

Капризы погоды оказались для жителей района явлениям привычным. Весь май погода в омской области показывала непредсказуемые виражи — от крайних плюсовых, до минусовых температур.

«Нас, слава Богу не задело, говорят жители района. Но по краю райцентра прошел сильный град», — рассказывает Ольга, жительница Черлака.

Добавим, что в Омске впервые был побит рекорд по выпавшим осадкам. 12 мая залило множество улиц и низин, как в областном центре, так и в районах области.

Интересно, что по-настоящему летней погоды омичам ждать в ближайшее время не приходится. 23 мая в Омске и по области вновь ожидаются осадки, с порывами ветра до 15 м/с, а 24 мая возможно небольшое похолодание. Совсем не летняя погода продержится в Омской области все выходные. А первые жаркие деньги для омичей наступят не ранее середины следующей недели.