Ехать в Крым необходимо — Илья Авербух

А еще Крым летом — это шум прибоя, цветущие лавандовые поля и запах разнотравья, падающие звезды и загадывание желаний, местное мороженое и воспоминания из детства… причин провести отпуск на полуострове множество. Раньше своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делилась заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. Продолжаем интересоваться мнением звезд.
«Ехать необходимо! Для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы увидеть ту красоту, которую дарит эта фантастическая земля», — эти и другие причины выбрать Крым местом летнего отдыха РИА Новости Крым перечислил заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух.