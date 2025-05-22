Ехать в Крым необходимо — Илья Авербух

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное время еще впереди. В этом году Крым традиционно предлагает самое чистое море, самый целебный воздух и саму вкусную черноморскую кухню.