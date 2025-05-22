В Волгодонском районе ограничили подачу воды

Особенно серьезная ситуация сложилась в хуторе Пирожок, где прекратили работу две ключевые насосные станции. В результате без воды остались: хутора Пирожок, Рябичев, Ясырев, Холодный, Степной, Потапов, Титов. Воды нет и в станицах Дубенцовская, Большовская, Задоно-Кагальницкая.