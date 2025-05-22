В Волгодонском районе ограничили подачу воды

Волгодонский район Ростовской области столкнулся с временным перебоем водоснабжения. Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, отключение связано с плановыми работами на электросетях.
Особенно серьезная ситуация сложилась в хуторе Пирожок, где прекратили работу две ключевые насосные станции. В результате без воды остались: хутора Пирожок, Рябичев, Ясырев, Холодный, Степной, Потапов, Титов. Воды нет и в станицах Дубенцовская, Большовская, Задоно-Кагальницкая.
Подача воды возобновится сразу после завершения работ на электросетях. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать время отключения.
Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Для критически важных объектов организован подвоз воды автоцистернами.
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